شعبة الحبوب: تراجع أسعار القمح والدقيق بعد تحركات الحكومة لضبط الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال هشام أبو الذهب عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن أسعار القمح والدقيق شهدت تراجعًا في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تحركات الحكومة لضبط الأسواق.

وأضاف أبو الدهب، أن الحكومة أجرت حملات تفتيشية في الأسواق على كل التجار الذين لديهم مخزونات من القمح والدقيق تم إخفائها لبيعها بسعر أعلى استغلالاً للأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.

كما أعلنت الحكومة وقف تصدير القمح والدقيق الخميس الماضي، مما ساهم أيضا في خفض الأسعار، بحسب أبو الدهب.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً،، الخميس الماضي، بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمكرونة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار.

وذكر أبو الدهب، أن سعر طن القمح الأيام القليلة الماضية، سجل متوسط سعر الطن الحالي بين 7800 و7900 مقابل 8 الآف و8200 جنيه، بقيمة تراجع تتراوح بين 200 و300 جنيه.

وانخفض سعر طن الدقيق ليسجل متوسط سعر الطن 9 الآف جنيه و9200 جنيه مقابل 9500 و9800 جنيه، بتراجع ما بين 500 و800 جنيه، وفقا لقول عضو الشعبة.

ووفقا لقول أبو الدهب، فإن هذه الإجراءات ستمنع ارتفاع الأسعار المستمر خلال الفترة الحالية.

وشهدت أسعار القمح والدقيق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق منذ إندلاع الحرب الأوكرانية، نظرًا لاعتماد مصر على القمح المستورد.

ومصر هي أكبر مشترٍ ومستورد للقمح في العالم، وكانت تعتمد بشكل كبير على روسيا استيراد القمح، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

ووفقًا لرويترز فإن روسيا قدمت حوالي 50% من واردات مصر من القمح في 2021، في حين جاء 30% من أوكرانيا.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء، إن مخزون القمح الحالي في مصر يكفي حتى 10 أشهر، مع بدء موسم الحصاد المحلي في أبريل المقبل.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة.

وتنقسم المشتريات المصرية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص.