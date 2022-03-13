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شركة إيطالية تبحث إنشاء مصنع للأسمدة في مصر

11:55 ص الأحد 13 مارس 2022
شركة إيطالية تبحث إنشاء مصنع للأسمدة في مصر

خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الك

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كتبت- شيرين صلاح:

ينظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عددًا من اللقاءات الثنائية الافتراضية بين الشركات المصرية العاملة في قطاع الأسمدة من أعضاء المجلس وشركة Steel Belt Systems SRL الإيطالية، لإنشاء مشروع استثماري مشترك لصناعة الأسمدة، الأربعاء المقبل.

وبحسب بيان المجلس اليوم الأحد، فإن اللقاءات جاءت بالتعاون مع إدارة الترويج للاستثمار ومكتب التمثيل التجاري المصري في إيطاليا، مشيرًا إلى أن المشروع بتكنولوجيا إيطالية جديدة.

وأعربت الشركة عن اهتمامها بعقد شراكة مع الجانب المصري لإقامة مصنع في مصر لإنتاج السماد الجديدة ونقل المعرفة والآلات، خاصة أن مصر لديها العديد من المواد الخام المطلوبة مثل الكبريت.

وتعمل الشركة الإيطالية في تصنيع الآلات والمعدات المستخدمة في عدد من المجالات مثل البترول والغاز والكيماويات والأسمدة، بعائدات سنوية 15 مليون يورو، وطورت الشركة نوع جديد من الأسمدة العضوية.

التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم
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