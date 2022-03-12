إعلان

"التجارة" تصدر قرارًا بوقف تصدير الزيوت والذرة والفريك لمدة 4 أشهر

01:22 م السبت 12 مارس 2022
"التجارة" تصدر قرارًا بوقف تصدير الزيوت والذرة والفريك لمدة 4 أشهر

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع نشره بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة، إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

جديراً بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت منذ يومين قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة ٣ أشهر .

وزارة التجارة والصناعة الزيوت الذرة الفريك
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل..الأهلي وصنداونز.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المارد الأحمر (بينها 3 مفتوحة).. اضغط هنا
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا