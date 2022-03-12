"بوسطة للخدمات اللوجيستية" تحصل على جولة تمويل جديدة وتتوسع بالسعودية

كتب-علاء حجاج:

أعلنت شركة بوسطة للخدمات اللوجيستية عن افتتاح مكتبها بمدينة الرياض، وانطلاق أعمالها بشكل رسمي لتقديم خدماتها لعملائها بالسعودية، بحسب بيان صحفي اليوم السبت من الشركة.

وقال بيان إن هذا يأتي في ظل تنامي مستويات الاستثمار في السوق السعودي، والاهتمام بدعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من أجل تحقيق رؤية 2030 وبرامجها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن هذا التوسع نتيجة للخطة التي بدأتها شركة «بوسطة» للتوسع والانتشار وتقديم خدماتها المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج.

وقالت الشركة إنها حصلت على تمويل جديد وإغلاق جولة استثمارية (Pre-Series B) من عدة جهات استثمارية عربية ودولية بقيادة خوارزمي فينتشرز وبمشاركة مجموعة حسن علام، بالإضافة إلى بعض المستثمرين الحاليين.

وقال محمد عزت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بوسطة» إن التوسع بالسعودية سيساعد الشركة من توسيع أنشطتها بشكل كبير على المستوى الإقليمي، وذلك ضمن خطط الشركة للتوسع خارجيا في 2022، وسيكون هناك إطلاق آخر في إحدى دول المنطقة بحلول نهاية هذا العام.

يُعد التوسع في المملكة العربية السعودية هو الأول في المنطقة العربية لبوسطة بعد إطلاق أعمالها في مصر عام 2017 ونجاحها في توصيل أكثر من 10 ملايين شحنة خلال الأعوام الخمس السابقة.