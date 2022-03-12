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ارتفاع الجمبري والبوري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

10:32 ص السبت 12 مارس 2022
ارتفاع الجمبري والبوري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

أسعار السمك

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، اليوم السبت، في سوق العبور مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم:

ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليترواح بين 30 و 65 جنيهًا.

ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وصعد سعر كيلو البوري 5 جنيهات بين 45 و55 جنيها.

استقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 26 و27 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الفيليه البلطي 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا

وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي الجمبري
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