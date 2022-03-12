قفزة كبيرة بسعر الذهب اليوم السبت في مصر.. والجرام يصعد 6 جنيهات

تراجع الذهب 1.8 بالمئة إلى ما دون 1200 دولار للأو

كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم السبت في مصر، ببداية التعاملات بقيمة 6 جنيهات للجرام رغم تراجع سعر المعدن عالميًا.

وانخفض سعر الذهب العالمي بنسبة طفيفة بلغت 0.43%، في نهاية تداولات أمس- آخر جلسات الأسبوع، ليبقى تحت مستوى 2000 دولار للأوقية.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعين الماضيين، تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبل هبوط كبير خلال تعاملات أمس بسبب تراجع الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 587 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 759 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا إلى 880 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1006 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 7040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وانخفض سعر الذهب العالمي بنسبة طفيفة بلغت 0.43%، في نهاية تداولات أمس- آخر جلسات الأسبوع، ليبقى تحت مستوى 2000 دولار للأوقية.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1988.4 دولار.

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