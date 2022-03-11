الاتصالات: تعاون لمنح ماجستير تحليل الأعمال من جامعة العلوم الماليزية USM

كتب - علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع اتفاق تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وجامعة العلوم الماليزية USM بشأن منح درجة الماجستير فى تخصص تحليل الأعمال.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن الاتفاق يأتي ضمن مسار التكنولوجيا المالية للطلاب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء كفاءات رقمية متخصصة وصقلها بمجموعة من المهارات المتكاملة من خلال برنامج أكاديمى وعملى مكثف بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية والشركات العالمية المتخصصة على النحو الذى يُمكنها من تنفيذ مشروعات مصر الرقمية ويعزز من قدراتها التنافسية فى سوق العمل العالمى.

وقد تأسست جامعة العلوم الماليزية USMفى عام 1969 وهى جامعة بحثية رائدة ومتعددة التخصصات. وبموجب التعاون ستقوم هيئة التدريس التابعة للجامعة بتقديم المقررات الدراسية بالبرنامج الخاص بتحليل الأعمال ضمن مسار التكنولوجيا المالية وتوجيه وإرشاد الطلاب الملتحقين بالبرنامج، الى جانب اقتراح موضوعات لمشاريع المقررات الدراسية للطلاب والمشاركة فى تقييم المشاريع، وفقا للبيان.

تبلغ مدة الدراسة بالبرنامج عام واحد مكون من فصلين دراسيين؛ ويمكن التسجيل فى هذا البرنامج للخريجين المتفوقين من عدد من الكليات والتخصصات مثل الاقتصاد، والتجارة، والإدارة، وإدارة أعمال، والمحاسبة، ونظم المعلومات التجارية، والتسويق وكذلك الهندسة وعلوم الكمبيوتر. وستبدأ الدفعة الأولى للبرنامج فى مارس 2022، والدفعة الثانية فى مارس 2023 والدفعة الثالثة فى مارس 2024 وستنهى الدفعة الأخيرة البرنامج فى فبراير 2025.

وقال الوزير، إن الاتفاقية تمثل أول تعاون مثمر على المستوى الثنائى بين مصر وماليزيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها أول اتفاقية توقعها المبادرة فى مجال التكنولوجيا المالية من خلال منح الماجستير فى تحليل الأعمال حيث يمثل هذا المجال أهمية كبيرة فى المرحلة الراهنة.

وأشار الوزير، إلى أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تتضمن مجالات واسعة لخدمة متطلبات سوق العمل بالمستقبل؛ حيث سيثمر هذا التعاون عن إضافة تخصص التكنولوجيا المالية مع جامعة واعدة فى دولة صديقة معروفة بالنهضة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ معربا عن تطلعه للتوسع فى التعاون فى المجالات ذات الصلة مع دولة ماليزيا والجامعة.

وأعلن أنه من المقرر تخريج أول دفعة من المبادرة فى مارس الجارى فى تخصصات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والروبوتات وإنترنت الأشياء، والأمن السيبرانى وذلك بالتعاون مع جامعة أوتاوا الكندية، وفقا للبيان.