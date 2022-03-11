وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز سبل التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة، بحث اللقاء التطورات الإقليمية والعالمية الحالية، فضلا عن مناقشة التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة لتحقيق التنمية، العمل المشترك في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع اللورد أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشئون الكومنولث والأمم المتحدة والمسئول عن التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة.

وشهد اللقاء مناقشة موسعة حول التعاون المستقبلي مع المملكة المتحدة في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة والتعليم والتدريب المهني وسلاسل القيمة، وكافة المجالات ذات الأولوية، واستعداد الحكومة المصرية لتعميق التعاون مع المملكة المتحدة من خلال قارة أفريقيا والمشروعات البينية والتكامل مع القارة السمراء من خلال آليات التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب، وفقا للبيان.

وقالت الوزيرة، إن المملكة عززت تعاونها مع مصر من خلال توفير دعم فني بقيمة 12 ميون جنيه استرليني من خلال البنك الدولي لدعم مجالات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والعمل المناخي.

كما تمول المملكة المتحدة مشروع سلاسل القيمة الزراعية وزيادة المرونة من خلال اتفاقية C19، إلى جانب الدعم الفني للإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة المالية، ودعم جهود التشغيل، بحسب الوزيرة.

وأضافت المشاط، أن إصدار أول سندات خضراء في مصر والتي كانت أيضًا الأولى من نوعها في المنطقة خلال عام 2020 كان من بورصة لندن للأوراق المالية، كما قدمت المملكة المتحدة أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة ما بين عامي 2016 و 2020 لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.