تراجع أسعار السمك اليوم.. وزيادة البلطي الفليه 10 جنيهات

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، اليوم الجمعة، في سوق العبور مقارنة بأسعار أمس، فيما ارتفع سعر البلطي الفليه وفقا للموقع الرسمي للسوق.

أسعار السمك اليوم:

انخفض سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليترواح بين 30 و 60 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 30 جنيهًا ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وصعد سعر كيلو البوري 5 جنيهات بين 45 و60 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 25 و28 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الفيليه البلطي 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و 120 جنيهًا

وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.