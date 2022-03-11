أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الفلفل والملوخية، في سوق العبور، اليوم الجمعة، بينما ارتفع سعر الباذنجان البلدي والخيار الصوب 50 قرشًا مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 15و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 10 جنيهات و12جنيها.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البرتقال البلدي بين 2 و3.25 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.