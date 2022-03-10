أسعار الحديد في 5 شركات بعد زيادة ثانية في مارس

كتبت- شيرين صلاح:

لحقت شركتا المراكبي للصلب وبشاي بعدد من شركات الحديد الأخرى، ورفعت أسعار منتجاتها للمرة الثانية هذا الشهر.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الشركتين رفعتا أسعار منتجاتهما بحوالي 1500 جنيه للطن بالأسواق.

وأضاف الزيني، أن أسعار الحديد ارتفعت بسبب زيادة المعدن بالبورصات العالمية، نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت شركة حديد عز رفعت أمس سعر طن الحديد 1500 جنيه، كما صعد سعر طن الحديد بشركة السويس للصلب بقيمة 1500 جنيه، وشركة المراكبي رفعت أيضا سعر طن الحديد بحوالي 1500 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع في 5 شركات بعد الزيادة الأخيرة في سعر الطن، بحسب رئيس شعبة مواد البناء:

سعر طن الحديد بشركة حديد عز: 17 ألف جنيه.

سعر طن الحديد بشركة السويس للصلب: 16900 جنيه.

سعر طن الحديد في شركة الجارحي: 15350 جنيه.

سعر طن الحديد في شركة المراكبي: 17500 جنيه.

سعر طن الحديد في شركة بشاي: 16900 جنيه.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 17 و18 ألف جنيه، ويتراوح متوسط سعر الطن للمستهلك بين 18300 جنيه و20 ألف جنيه، بحسب رئيس الشعبة.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.