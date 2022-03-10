بعد مد الأوكازيون حتى عيد الأم.. توقعات بتحسن مبيعات الملابس

كتبت- شيرين صلاح:

توقعت سماح هيكل عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، تحسن مبيعات محلات الملابس خلال الفترة المقبلة بعد مد فترة الأوكازيون حتى عيد الأم.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى منذ 9 وحتى 21 مارس الجاري.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قرر بدء موسم التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام ‏‏2022 اعتبارًا من 7 فبراير الماضي ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين.

وأضافت هيكل، أن تخفيضات الأوكازيون الشتوي وصلت إلى 70% على قطع الملابس بالمحلات،.

وأشارت إلى أن التخفيضات خلال عيد الأم ستكون على حسب كل محل والمخزون لديه، خاصة أن هناك بعض المحلات بدأت تعرض الملابس الصيفية.

وذكرت هيكل، أن مبيعات المحلات كانت متوسطة خلال فترة الأوكازون هذا العام.

وتضمن ‏القرار الصادر من وزير التموين ‏والتجارة الداخلية بإلزام الجهات التي تريد المشاركة في التصفية ‏الموسمية بضرورة الحصول على إذن مسبق من مديريات التموين ‏والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

كما ألزم القرار ‏الجهات المشاركة في الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية ‏مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال ‏الشهر السابق على التصفية.