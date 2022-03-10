وزير البترول: مصر ساهمت في خلق سوق منتعش للغاز الطبيعي في شرق المتوسط

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية مصر لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تأمين الطاقة في مصر والمنطقة، وخلق سوق منتعش للغاز الطبيعي في شرق المتوسط وزيادة الطلب على إمداداته، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية للوزير تحت عنوان "دور الشراكات العالمية والإقليمية في تسريع وتيرة التحول الطاقي في مصر" ضمن فعاليات مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة المنعقد حالياً بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وتنظمه مؤسسة استاندرد آند بورز جلوبال خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس الجاري.

واستعرض الملا، خلال الجلسة، الأوضاع الحالية والتحديات التي تشهدها أسواق الغاز الطبيعي العالمية، مشيرا إلى دور مصر الحيوي في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية لتأمين جانب من الطلب.

وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء ما تتميز به مصر من بنية أساسية متفردة في مجال التصدير وتوافر لفائض من الغاز الطبيعي وموقع جغرافي متميز بالقرب من الأسواق المستهلكة.

كما استعرض الملا الدور الحالي لمنتدى غاز شرق المتوسط في تعزيز التعاون الاقليمي وتنمية موارد الغاز بدول المنطقة إسهاماً في تأمين احتياجات شعوبها، وكذلك تأمين جانب من احتياجات أوروبا وآسيا من هذا المورد الحيوي الذي يعد الوقود الأهم خلال مرحلة الانتقال نحو الطاقة النظيفة وسيظل له أهمية كبرى لعقود طويلة قادمة.



وأوضح الملا استراتيجية مصر في التحول نحو الطاقة النظيفة والتي تعتمد على تحقيق الاستدامة والانتقال التدريجي، حيث تتبنى خيارات أساسية في مقدمتها الغاز الطبيعي كوقود نظيف وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والدخول في مجال إنتاج الهيدروجين.

وذكر أن من بين هذه الخيارات أيضا مشروعات تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والتقاط وتخزين الكربون واستخدامه التي تعمل مصر حاليا عليها مع عدد من الشركاء الدوليين.

كما أشار الملا إلى استعدادت مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، مؤكداً أن مصر تعمل على تنمية الشراكات على مستوى الحكومات والقطاع الخاص والتي تهدف إلى إطلاق مبادرات مشتركة خلال القمة المرتقبة إسهاماً في مواجهة ظاهرة تغير المناخ من خلال خفض الانبعاثات الضارة.