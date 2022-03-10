67 مليون دولار حجم الصادرات الغذائية المصرية إلى روسيا وأوكرانيا في 2021

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن حجم الصادرات المصرية إلى روسيا وأوكرانيا في 2021 بلغت حوالي 67 مليون دولار، بما يمثل نسبة 1.68% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار في عام 2021.

وبحسب بيان المجلس اليوم الخميس، بلغت الصادرات الغذائية المصنعة المصرية إلى روسيا في عام 2021 حوالي 64 مليون دولار أمريكي "حوالي 20 ضعف الصادرات الغذائية إلى أوكرانيا" بنسبة نمو بلغت 61% بالمقارنة بصادرات 2020 والتي بلغت 40 مليون دولار.

وتحتل روسيا المركز 21 في قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في 2021، وتمثل نسبة 1.6% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال 2021.

وبلغ إجمالي الصادرات الغذائية المصرية المصنعة إلى روسيا خلال الفترة من 2014 إلى 2021 حوالي 267 مليون دولار أمريكي.

وتمثل الصادرات الغذائية المصرية إلى روسيا في 2021 نسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية إلى روسيا في نفس العام والبالغة 484 مليون دولار أمريكي، وفقا للبيان.

وتعد الفراولة المجمدة أهم السلع الغذائية المصنعة المصدرة إلى روسيا في عام 2021 بقيمة 24 مليون دولار، وتمثل 38% من إجمالي الصادرات، يليها الخضار المجمد بقيمة 19 مليون دولار تمثل نسبة 29% من إجمالي الصادرات، والنباتات الطبية والعطرية بقيمة 7.5 مليون دولار تمثل 12% من إجمالي الصادرات، والجبن الأبيض بقيمة 3.2 مليون دولار تمثل 5% من إجمالي الصادرات.

ويأتي بعد ذلك الخضار المخلل بقيمة 1.4 مليون دولار تمثل 2% من إجمالي الصادرات، وبسكويت حلو وخبز هش بقيمة 1.2 مليون دولار بنسبة 1.8% من إجمالي الصادرات، وغيرها من المنتجات، وفقا للبيان.

وبلغ عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة إلى روسيا في عام 2021 حوالي 152 شركة من بينهم 21 شركة تزيد صادراتهم عن مليون دولار أمريكي بإجمالي 46 مليون دولار تمثل نسبة 72% من إجمالي الصادرات الغذائية المصنعة إلى روسيا في 2021.

وقال المجلس إنه وفقاً لبيانات موقع TradeMap التابع لمركز التجارة العالمية فإن إجمالي واردات مصر من روسيا في عام 2020 كانت قد بلغت 2.5 مليار دولار ويعد القمح أهم الواردات المصرية من روسيا بقيمة بلغت حوالي 1.6 مليار دولار تمثل 64% من إجمالي واردات مصر من روسيا، يليها الزيوت النباتية كثاني أهم الواردات الغذائية لمصر من روسيا بقيمة 60 مليون دولار العام قبل الماضي.

وذكر البيان أن حجم الصادرات الغذائية المصنعة المصرية إلى أوكرانيا في عام 2021 سجل حوالي 3.3 مليون دولار أمريكي محققة نسبة نمو 3% بالمقارنة بصادرات عام 2020.

وتحتل أوكرانيا المركز 81 في قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في نفس العام وتمثل نسبة 0.08% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال عام 2021، وفقا لبيان المجلس.

وبلغ إجمالي الصادرات الغذائية المصرية المصنعة إلى أوكرانيا خلال الفترة من 2014 إلى 2021 حوالي 21 مليون دولار أمريكي.