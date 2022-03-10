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معدل التضخم السنوي يواصل الارتفاع ويقفز إلى 10% خلال فبراير

10:35 ص الخميس 10 مارس 2022
معدل التضخم السنوي يواصل الارتفاع ويقفز إلى 10% خلال فبراير

أحد محلات بيع الخضروات

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كتب- مصطفى عيد:

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

ويأتي ذلك بعد انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهري نوفمبر وأكتوبر، عقب ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 8.8% في فبراير مقابل 7.3% في يناير الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الحمهورية 21% في فبراير مقابل 1% في يناير الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن 1.6%، مقابل 0.9% في يناير، وفي الريف 2.3% مقابل 1.2% خلال يناير.

ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف.

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