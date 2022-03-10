معدل التضخم الشهري يقفز إلى 2% في فبراير بسبب الخضروات واللحوم والدواجن



كتب- مصطفى عيد:

ارتفع معدل التضخم الشهري في فبراير إلى 2% مقارنة بشهر يناير الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الخميس.

ويأتي ذلك صعودا من معدل تضخم 1% في شهر يناير الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن 1.6% وفي الريف بنسبة 2.3% خلال يناير الماضي.

وقال جهاز الإحصاء إن التضخم الشهري المسجل خلال فبراير الماضي يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.6%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.1%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (5.5%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.2%)، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.2%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.7%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%).

وزادت أيضا خلال شهر فبراير أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.1%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.9%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1%)، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.8%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10% لشهر فبراير 2022 مقابل 8% في شهر يناير، و4.9% في فبراير 2021.