أسعار البترول تقفز 5% خلال تعاملات الثلاثاء وسط مخاوف من تعطل الإمدادات

قفزت أسعارالبترول بنسبة 5.15% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، وصل سعر برميل خام البترول برنت إلى مستوى 103.02 دولار في الساعة الثانية و10 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة، مقابل 97.97 دولار في ختام تعاملات أمس الاثنين، بزيادة نحو 5.05 دولار.

ووفقا لوكالة رويترز، جاء ارتفاع أسعار النفط اليوم بعد أن طغت المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات ذات الصلة على المحادثات بشأن إصدار منسق لمخزونات الخام العالمية.

واقتربت قافلة عسكرية روسية ضخمة من العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الثلاثاء بعد فشل المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في تحقيق انفراجة.

وتعمقت العزلة الاقتصادية لروسيا مع إعلان أكبر شركة شحن في العالم ميرسك اليوم الثلاثاء أنها ستوقف حركة الحاويات من روسيا وإليها، وفي غضون ذلك، حظرت بريطانيا دخول جميع السفن التي تربطها بأي صلة روسية بالموانئ البريطانية.

وبحسب رويترز، قال لويز ديكسون، محلل سوق النفط البارز في Rystad الطاقة، في مذكرة: "الوضع الهش في أوكرانيا والعقوبات المالية وعقوبات الطاقة ضد روسيا ستؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة والنفط أعلى بكثير من 100 دولار للبرميل على المدى القريب وحتى أعلى إذا تصاعد الصراع أكثر".

وأعلنت شركات النفط والغاز الكبرى، بما في ذلك بي بي وشل، عن خطط للخروج من العمليات الروسية والمشاريع المشتركة، بينما قالت توتال إنها لن تستثمر المزيد من رأس المال في عملياتها الروسية.

ويواجه مشترو النفط الروسي صعوبة في المدفوعات وتوافر السفن بسبب العقوبات التي فرضتها شركة بريتيش بتروليوم على إلغاء شحنات زيت الوقود من ميناء روسي على البحر الأسود، بحسب رويترز.

ومع ذلك، ساعدت معنويات السوق الولايات المتحدة وحلفاؤها في مناقشة الإفراج المنسق عن مخزونات الخام للتخفيف من اضطراب الإمدادات. وذكرت وسائل إعلام أن هذا الإطلاق قد يصل إلى 60 إلى 70 مليون برميل، وفقا للوكالة.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشييتس: "من المرجح أن تتمسك أوبك بخطتها الأصلية المتمثلة في زيادة 400 ألف برميل يوميا شهريا، وهو ما لن يخفف المخاوف".

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون- من بينهم روسيا- فيما يعرف بـ "أوبك+" غدا الأربعاء.

وأضاف فارجا: "تنسق الولايات المتحدة إطلاقًا إضافيًا لاحتياطي البترول الاستراتيجي (SPR)، واليوم، ينبغي أن يتناول الاجتماع الاستثنائي لوكالة الطاقة الدولية أيضًا قضية أمن الطاقة. وقد يوفر ذلك إغاثة قصيرة الأجل".

ومن المقرر أن تعقد وكالة الطاقة الدولية اجتماعًا وزاريًا استثنائيًا اليوم الثلاثاء لمناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه أعضاؤها في استقرار سوق النفط، وفقا لرويترز.