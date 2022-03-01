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نائب رئيس ريلمي لمصراوي: ندرس فرص تصنيع منتجاتنا في مصر

12:10 م الثلاثاء 01 مارس 2022
نائب رئيس ريلمي لمصراوي: ندرس فرص تصنيع منتجاتنا في مصر

مادهاف براكاش شيث، نائب رئيس شركة ريلمي للأجهزة ال

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برشلونة- علاء حجاج:

قال مادهاف براكاش شيث، نائب رئيس شركة ريلمي للأجهزة الذكية، ورئيس الوحدة التجارية الدولية بالشركة، إن شركته تدرس إمكانية تصنيع منتجاتها في مصر ولاسيما مع تشجيع الدولة المصرية للتصنيع محليا.

جاء ذلك ردا على سؤال لمصراوي، خلال جلسة نقاشية عقدتها الشركة على هامش إطلاق مجموعة من منتجاتها الذكية بفعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للهواتف المحمولة ببرشلونة "MWC".

وقال مادهاف براكاش شيث إن السوق المصري يعد واحدا من أهم أسواق منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركة، ويقدم أداء جيدا بين الدول التي تتواجد بها الشركة.

وعلق شيث على تأثير الأحداث الجارية بين روسيا وأوكرانيا على توسعات الشركة بمنطقة شرق أوروبا، حيث قال: "الأولوية بالنسبة للشركة الآن هو التأكد من سلامة موظفيها بهذه المناطق".

وخلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر والمعرض الدولي للهواتف المحمولة ببرشلونة MWC أطلقت شركة ريلمي سلسلة هواتف "realme GT 2 Series".

وتعاونت ريلمي من جديد مع المصمم الياباني العالمي ناوتو فوكاساوا في تصميم هذا الهاتف، والذي يُعد أول هاتف مصمم من البوليمر الحيوي والمستمد من المفهوم التصميمي المستدام للورق.

وأطلقت ريلمي كذلك خلال المعرض شاشة تلفزيون ذكية وسماعات الأذن الذكية.

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