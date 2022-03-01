الخميس.. انطلاق المرحلة الأولى من معرض "صنع في دمياط" للأثاث بمدينة نصر

كتب- مصطفى عيد:

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان اليوم الثلاثاء، انطلاق المرحلة الأولى من معرض "صنع في دمياط " لهذا العام، يوم الخميس المقبل والذي يستمر حتى 12 مارس، وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في إطلاق المعرض، مؤكدة أهمية هذا التعاون لإقامة المعرض بمراحله المختلفة بشكل سنوي، وما أثمرت عنه تلك الجهود من نتائج فعالة لتشجيع صناعة الأثاث بدمياط والنهوض بها.

كما أشارت إلى الدور التسويقي للجهاز بتقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي تدعم هذا القطاع الهام من الاقتصاد والذي يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء محافظة دمياط.

وأوضحت أنه يتم العمل باستمرار على دعم صناع الأثاث لمساعدتهم على تطوير منتجاتهم والتوسع في تسويقها في الأسواق المحلية ومساعدتهم على الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأكدت محافظة دمياط أن المعرض ينعقد بمشاركة العشرات من المصانع المتخصصة في صناعة الأثاث بالمحافظة، ويستهدف استكمال الخطة التي بدأتها المحافظة بالتعاون مع الجهاز، لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط، ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع وتطويره بما يتناسب مع احتياجات السوق المصري والعالمي، إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم.

وقالت إن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا بمراحله المختلفة منذ انطلاقه عام 2016، موضحة أن هذا العام سيشهد انطلاقة لمراحله الأربعة الأخرى، حيث ستبدأ المرحلة الثانية مطلع يونيو المقبل، والثالثة في أول ديسمبر 2022، وستنطلق المرحلة الرابعة في 10 من نفس الشهر، والمرحلة الأخيرة ستنطلق في 21 ديسمبر، وذلك لمدة 10 أيام لكل مرحلة.

ويضم المعرض في مرحلته الأولى التي ستبدأ يوم الخميس تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر من أجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مميزة لغرف النوم والسفرة والأطفال والأنتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لزيارة المعرض والشراء بأسعار مناسبة للجميع، وفقا للبيان.