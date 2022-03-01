أسعار بيتكوين تقفز بنسبة 13% في آخر 24 ساعة وتتجاوز مستوى 43 ألف دولار



كتب- مصطفى عيد:

قفزت أسعار عملة بيتكوين الرقمية خلال تعاملات آخر 24 ساعة، تزامنا مع تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا وفرض عقوبات أمريكية جديدة على البنك المركزي الروسي، وسط عودة الحديث عن مدى احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية وسط الصراع الدائر وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، ارتفع سعر عملة بيتكوين بنسبة 13.49% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتصل إلى 43461 دولارا في العاشرة و54 دقيقة اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت العملة سجلت أعلى مستوى لها في نحو 12 يوما في وقت سابق من تعاملات اليوم عند 43760 دولارا، بحسب بيانات المنصة.

ووصلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى نحو 824.1 مليار دولار، وهو ما سجلت معها القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة ككل نحو تريليون و920.5 مليار دولار.

وارتفع سعر عملة إيثيريوم بذلك إلى مستوى 2921 دولارا بزيادة 11.12% خلال تعاملات آخر 24 ساعة، وهو ما زادت معه القيمة السوقية للعملة لتصل إلى 350.2 مليار دولار.

وبحسب شبكة سي إن بي سي، جاء ارتفاع أسعار عدد من العملات الرقمية مساء أمس الاثنين بعد أن فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على البنك المركزي الروسي، والتي من المتوقع أن تمنع بشكل فعال الأمريكيين من التعامل مع البنك المركزي الروسي وتجمد الأصول داخل الولايات المتحدة.

وقالت الشبكة، إنه منذ يوم الخميس، عندما بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، قفزت المعاملات في عمليات تبادل بيتكوين المركزية في كل من الروبل الروسي والهريفنيا الأوكرانية إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر، وفقًا لشركة بيانات التشفير Kaiko، مما يشير إلى أن الأزمة تؤثر بشكل مباشر على سلوك التداول.

ورغم أن مايكل رينكو، مشارك في مشروع AscendEx، يتفق على أن الصراع يسلط الضوء على أهمية خصائص بيتكوين التي لا حدود لها والمقاومة للرقابة، لكنه قال إن هذا ليس سبب تفوق العملات المشفرة على الأسواق الأوسع أمس الاثنين.

وقال رينكو: "قد يكون هذا الارتفاع في العملة المشفرة اليوم يعكس رفع أسعار الفائدة". "نحن متشككون بشكل متزايد بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي واستعداده للرفع بقوة وسط هذه الخلفية الجيوسياسية غير المؤكدة".

وجمعت الحكومة الأوكرانية أكثر من 10 ملايين دولار من التبرعات بالعملات المشفرة حتى يوم الأحد، وفقًا لشركة تحليلات blockchain Elliptic. وبلغ إجمالي التبرعات المقدمة بالعملات المشفرة للحكومة الأوكرانية والمنظمات غير الحكومية التي تدعم الجيش حوالي 16.7 مليون دولار اعتبارًا من يوم الأحد.

ويأتي ذلك وسط حديث وتقارير صحفية وإعلامية عن دور متوقع للعملات المشفرة ضمن الوسائل التي قد تلجأ لها روسيا لتخفيف التأثير المنتظر للعقوبات الغربية عليها بعد بدء الحرب على أوكرانيا.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 9503 عملات رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.