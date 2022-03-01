ارتفاع البطاطس والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 7 من أصناف الخضروات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما انخفض سعر البرتقال البلدي 25 قرشا، ليتراوح بين 2 و3.5 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 جنيهات و4.15 جنيه.

البطاطس بين 3.5 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البرتقال البلدي بين 2.و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 1.25 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و8 جنيه، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.