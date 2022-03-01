ارتفاع البطاطس والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور
10:19 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار 7 من أصناف الخضروات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما انخفض سعر البرتقال البلدي 25 قرشا، ليتراوح بين 2 و3.5 جنيه.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 جنيهات و4.15 جنيه.
البطاطس بين 3.5 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.
الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.
الملوخية بين 7 و10 جنيهات.
الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة جنيه.
البرتقال البلدي بين 2.و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 1.25 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.
الجوافة بين 4 و8 جنيه، بزيادة جنيه.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.
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