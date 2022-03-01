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ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

10:18 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

سوق للسمك

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كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 35 و65 جنيها.
كما صعد سعر كيلو البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 45 و55 جنيها.
وهبط سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.
وبقي سعر كيلو السمك البلطي ثابتا ليتراوح بين 25 و28 جنيها.
واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
سوق السمك سوق العبور السمك البوري السمك البلطي السمك المكرونة

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