زيادة جميع أصناف كليوباترا .. تعرف على قيمة الزيادة في أسعار السجائر

كتبت - شيماء حفظي:

ارتفعت أغلب أنواع أسعار السجائر بداية من اليوم الثلاثاء، وفقًا لما أعلنت شركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني)، بقيمة وصلت إلى جنيه.

ووفقًا للقائمة التي نشرتها الشركة فإن جميع أسعار السجائر الشعبية (كليوباترا) ارتفعت، فيما بقت بعض أصناف السجائر كما هي دون تغيير.

ويوضح مصراوي أسعار السجائر التي شهدت زيادة بداية من اليوم:

بوسطن بـ 18.5 جنيهًا وأصبحت 19.5 جنيهًا بزيادة جنيه.

بلمونت 18.5 جنيهًا وأصبحت 19.5 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا – كينج سوبر كانت بـ 17.5 جنيهًا وأصبحت 18.5 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا – سوفت كوين كانت بـ 18 جنيهًا وأصبحت 19 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا بوكس 19 جنيهًا وأصبحت 20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

كليوباترا سوبر كانت 20 جنيهًا أصبحت 21 جنيهًا بزيادة جنيه.

بوكس 10 بـ 11 جنيهًا وأصبحت 11.5 جنيهًا، بزيادة 50 قرشًا.

واستقرت أسعار سجائر مونديال (أحمر-أزرق -سيلفر) 21 جنيهًا.

واستقر سعر سجائر مونديال سويتش (منتول – بلوبيري) 24 جنيهًا، وكذلك سجائر ماتوسيان سوبر عند 24 جنيهًا.