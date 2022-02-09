مشتريات محلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم.. وسهم هيرميس يغلق مرتقعًا 9.3%

03:10 م الأربعاء 09 فبراير 2022
مشتريات محلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم.. وسهم هيرميس يغلق مرتقعًا 9.3%

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.59% إلى مستوى 11596 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة0.01%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 100.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 94.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 6 ملايين جنيه.

وشهدت جلسة اليوم إعلان المجموعة المالية هيرميس، إن مجلس إدارتها يدرس حاليًا عرض الشراء المقدم من بنك أبو ظبي الأول.
وأوضحت الشركة أنها تلقت عرض شراء مبدئي غير ملزم من بنك أبو ظبي الأول الإماراتي، لاستحواذ نقدي محتمل على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال الشركة المصدري، بسعر شراء تقديري 19 جنيها للسهم.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان في وقت سابق اليوم، تفاصيل عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك أبوظبي الأول الإماراتي للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس.

وقالت الهيئة، إنها تلقت خطاباً اليوم من بنك أبوظبي الأول بشأن الإفصاح عن نيته تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، بسعر مبدئى 19 جنيهاً للسهم الواحد، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وسجل سهم شركة هيرميس بختام جلسة اليوم 17.2 جنيه مقابل 15.7 جنيه في بداية التعاملات، مرتفعًا بنسبة 9.28%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.18% إلى مستوى 11527 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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