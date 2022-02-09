4 جهات تختار أفضل مُنتج مُصدر صديق للبيئة ومبتكر في الصناعات الهندسية

كتبت- شيرين صلاح:

اجتمعت لجنة تضم ممثلين من مركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي وجامعة النيل والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وذلك لاختيار الشركات الفائزة بجوائز أفضل مصدر لمنتج صديق للبيئة والجائزة الثانية أفضل مصدر لمنتجات مبتكرة.

وبحسب شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمصراوي في وقت سابق، فإن المجلس سيقيم مسابقة لأفضل المصدرين في القطاع خلال فبراير الجاري.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، في بيان اليوم الأربعاء، إن اللجنة تُقيم خلال اجتماعها اليوم الجوائز المقدمة وكذلك الاختيار بين الشركات المتقدمة، خاصة أن هناك 50 شركة مختلفة تقدمت ل10 جوائز مرتقبة من المجلس التصديري، في إطار سعي المجلس لتشجيع التصدير والابتكار وزيادة حصيلة الصادرات.

وأشارت المدير التنفيذي إلى أنه سيجري إقامة احتفالية إعلان جوائز المصدرين يوم 17 فبراير 2021، بمشاركة وحضور وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع وكبار المسؤولين من وزارتي المالية والتجارة وبعض الجهات الحكومية الأخرى ومسؤولي بعض المنظمات الدولية.

وذكرت حلمي، أن هناك ضوابط ومعايير تضعها اللجنة المُحكمة في اعتبارها عند اختيار الفائزين بجوائز التصدير، في ظل إقبال كبير على التسجيل والتقدم لهذه الجائزة، وذلك بعد أن حققت القطاعات التصديرية الهندسية قفزة غير مسبوقة في الصادرات خلال 2021 لتتجاوز 3 مليارات دولار.

وبحسب بيان المجلس، فإن صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من عام 2021 تخطت 3 مليارات دولار مقابل 2.07 مليار دولار في عام 2020.