التصديري للكيماويات: 70 شركة تقدمت لبرنامج ازدهار للتطوير وزيادة الصادرات
كتبت- شيرين صلاح:
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في بيان اليوم الأربعاء، إن 70 شركة تقدمت لبرنامج ازدهار لمساعدة الشركات على النمو.
وأضاف أبو المكارم، أن برنامج ازدهار يهدف إلى مساعدة الشركات على تحقيق نسب نمو كبيرة من خلال مساعدتهم في بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعة متخصصة من الاستشاريين المتخصصين في القطاع.
كما يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الفني اللازم في مجالات التسويق، وتطوير الأعمال، وإدارة الابتكار، ونقل التكنولوجيا، وتحسين عمليات التشغيل، واستهداف أسواق جديدة بغرض التصدير، وإدارة الأصول والأموال، بحسب أبو المكارم.
ويأتي برنامج ازدهار بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.
وقال أبو المكارم، إنه يشترط في الشركات التي تتقدم للبرنامج أن تكون مصریة، وأن يكون مر علي إنشاؤھا عام على الأقل
و معدل مبیعات یتراوح بین ملیون جنیه و 250 ملیون جنیه، وأن يتراوح عدد الموظفين ما بين 5 آلاف و50 ألف موظف.
وتتضمن استمارة التقدم للبرنامج مجموعة من المعلومات المطلوبة حتى يتمكن البرنامج من مساعدة الشركات وعلى رأسها التعرف على الشركة ونشاطها، والتأكد من موافقتها للشروط المبدئية للاشتراك في البرنامج، ولماذا تم إنشاء الشركة، وما هي مشكلات العملاء التي تحاول الشركة حلها، وما هي الشريحة المستهدفة التي تحاول الشركة خدمتها، وما هي قنوات التوزيع التي تتعامل معها الشركة مباشرة، ومن هم المنافسين الرئيسين وما هي التحديات التي تواجه الشركة وحجم المبيعات المحقق في العام السابق، وما هو معدل نمو المبيعات الذي حققته في العام الماضي وكم عدد العملاء الحاليين، بحسب رئيس المجلس.
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