دانة غاز تتسلم 193 مليون دولار من مصر في 2021.. والمستحقات تهبط لأقل مستوى من 2007

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة دانة غاز الإماراتية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها تسلمت 193 مليون دولار من مستحقاتها لدى مصر العام الماضي، وهي قيمة مرتفعة مقارنة بمبلغ 80 مليون دولار في عام 2020.

وأوضحت الشركة، أن إجمالي المبالغ المستحقة للشركة، في مصر استقر عند 24 مليون دولار (88 مليون درهم)، وذلك عند أدنى مستوياتها منذ بدء دانة غاز لعملياتها التشغيلية في مصر عام 2007.

ووفقا لبيان الشركة، ساهم انخفاض المبالغ المالية المستحقة لشركة دانة غاز في مصر، بجانب تحصيل الدفعات المستحقة غير المسددة في إقليم كردستان العراق، في تعزيز الميزانية العمومية للشركة.

وبلغ صافي أرباح الشركة في العام الماضي 317 مليون دولار مقارنةً بصافي خسائر 376 مليون دولار (1.38 مليار درهم) خلال عام 2020.

وأوضحت في بيانها، أن سبب التحول للربح، ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأداء التشغيلي بالإضافة إلى مصادر الدخل الأخرى، والتي تضمنت المقدار الذي حكمت به هيئة التحكيم لصالح الشركة بقيمة 608 ملايين دولار (2.23 مليار درهم). وقد قابل هذه الأرباح مخصصات مرتبطة بانخفاض قيمة الأصول في دولة الإمارات وانخفاض قيمة الشهرة بقيمة 451 مليون دولار (1.65 مليار درهم).

ودانة غاز هي أول وأكبر شركة إقليمية خاصة لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وللشركة أعمال استكشافية وإنتاجية في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة باحتياطي مؤكد ومحتمل يزيد على مليار برميل نفط مكافئ.