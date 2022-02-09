وزيرتا التجارة والهجرة تبحثان استعدادات عقد مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين

بالخارج، الترتيبات والاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع والتي تعقد تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، والمقرر عقده خلال المرحلة القريبة المقبلة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

حضر اللقاء حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، ومحمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولي.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن النسخة السادسة التي تقام تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" تعكس التوجه الحالي للدولة المصرية لدعم القطاع الصناعي بهدف تعزيز التنمية الصناعية الشاملة المستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وأضافت أن المؤتمر يناقش عددا من المحاور الرئيسية المعنية بتطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.

وأشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لاستعراض المقومات والإمكانات الصناعية التي تمتلكها مصر في مختلف القطاعات، وبصفة خاصة تلك التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية ومكونات تكنولوجية عالية.

وأكدت أهمية تكثيف الحملات الترويجية والإعلامية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وذلك على المستوى المحلي والعالمي بهدف جذب المزيد من المشاركين وبصفة خاصة من المستثمرين وخبراء الصناعة.

وأعربت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها للتعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.

وقالت إن هذا اللقاء جاء لاستعراض مخرجات ورش العمل التحضيرية للمؤتمر التي تم عقدها، والاتفاق على المحاور التي سيتم مناقشتها خلال الفعاليات وتأتي ضمن أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي، والسعي للاستفادة من خبرات وتجارب خبرائنا بالخارج في مجالات تطوير صناعات الدواء والنقل.

وأضافت أن هذه المحاور مناقشة استخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي "COP27"، والعمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، قاطرة التنمية في الدولة المصرية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى ضرورة أن تستعرض الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استراتيجية الدولة المصرية في التمويل الصناعي، وتغيرات ما بعد الجائحة.

وأوضحت مكرم أن النسخة الحالية من المؤتمر ستضم علماء وخبراء مصر بالخارج، ونخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات علمائنا حول العالم.

وأشادت بجهد مكاتب التمثيل التجاري في التعاون للتحضير لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".