البترول: توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.7 مليون وحدة سكنية في الصعيد

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور نائل درويش، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، إنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون و736 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر الماضي في محافظات الصعيد التي تعمل الشركة في نطاقها.

أضاف في بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، أنه تمت زيادة محطات تموين الغاز بالصعيد زيادة مضطردة حتى الآن، ومساهمتها الاجتماعية ومنها المساهمات لمتضرري السيول بأسوان.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركة جنوب الوادي عن العام المالي المقبل 2022-2023، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس.

وأشار رئيس الشركة إلى وضع خطة طموحة لنشاط البحث والاستكشاف للعام المالي القادم مدفوعة بما تحقق من نجاحات خلال النصف الأول من العام الحالي، كما تعد الشركة خطة بكافة القطاعات المتاحة بنطاقها للبحث والاستكشاف للترويج لها.

كما أشار إلى بدء المرحلة الثانية من المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد وخطة الحفر وزيادة الإنتاج خلال نصف العام المالي الحالي والعام المالي المقبل.

ومن جانبه، أكد وزير البترول الدعم الذي يحظى به صعيد مصر بشكل عام والأنشطة البترولية هناك بشكل خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي افتتح خلال أسبوع الصعيد مجمع إنتاج البنزين الجديد بشركة أسيوط لتكرير البترول ليلبي احتياجات الوجه القبلي من البنزين، وذلك بالإضافة لمجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك والجاري الإسراع بإنشائه.

وأشار الوزير إلى مشاركة قطاع البترول بقوة في خطة الدولة لتنمية وزيادة جاذبية وتنافسية محافظات الصعيد والتوسع في توصيل الغاز ضمن المشروع القومي للتوصيل، ومبادرة "حياة كريمة"، الجاري على قدم وساق ويحظى بمتابعة مستمرة.

وأوضح أن ذلك يأتي بالإضافة إلى التوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي، إلى جانب تنامي نشاط المسح السيزمي والبحث والاستكشاف في المناطق البكر بالبحر الأحمر استثماراً لترسيم الحدود البحرية لمصر مع المملكة السعودية.

وأكد الملا التكامل والتنسيق المستمر مع محافظي الصعيد، موجهاً الشكر لهم على الدعم الذي تلقاه الأنشطة البترولية هناك، وبخاصة أنشطة توصيل الغاز للمنازل والسيارات وإقامة محطات التموين والتي تنعكس على شعور المواطنين بحسن استغلال الموارد الطبيعية في خدمتهم.

وحضر أعمال الجمعية العامة للشركة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف الداوودي محافظ قنا، والمستشار شريف الشاذلي رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.

كما حضر أعمال الجمعية أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعلاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية، وأشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة.

وحضر كذلك ممثلو وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.