هيرميس: ندرس حالياً عرض الشراء المقدم من بنك أبو ظبي الأول

11:04 ص الأربعاء 09 فبراير 2022
هيرميس: ندرس حالياً عرض الشراء المقدم من بنك أبو ظبي الأول

المجموعة المالية هيرميس

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كتبت – شيماء حفظي:

قالت المجموعة المالية هيرميس، في بيان اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارتها يدرس حاليًا عرض الشراء المقدم من بنك أبو ظبي الأول.

وأوضحت الشركة أنها تلقت عرض شراء مبدئي غير ملزم من بنك أبو ظبي الأول الإماراتي، لاستحواذ نقدي محتمل على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال الشركة المصدري، بسعر شراء تقديري 19 جنيها للسهم.

وقالت إن العرض "أكد على السمعة الطيبة للمجموعة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وقوة فريق الإدارة والمستوى العالي للحوكمة".

ونصحت هيرميس من صغار المستثمرين توخي الحذر في تعاملاتهم، بحسب البيان.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان في وقت سابق اليوم، تفاصيل عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك أبوظبي الأول الإماراتي للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس.

وقالت الهيئة، إنها تلقت خطاباً اليوم من بنك أبوظبي الأول بشأن الإفصاح عن نيته تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، بسعر مبدئى 19 جنيهاً للسهم الواحد، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافى للجهالة.

وبعد الإعلان عن التفاصيل، ارتفع سعر سهم هيرميس أكثر من 15% ليتداول عند 18.25 جنيه للسهم.

هيرميس لاستحواذ على هيرميس نك ابو ظبي الأول

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