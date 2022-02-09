سهم هيرميس يقفز 15% بعد عرض شراء "أبو ظبي الأول"

كتبت – شيماء حفظي:

قفز سعر سهم المجموعة المالية هيرميس أكثر من 15% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن عرض شراء مقدم من بنك أبو ظبي الأول الإماراتي، للاستحواذ على الشركة.

وبحلول الساعة الحادية عشرة صباحا، وصل سعر السهم إلى 18.25 جنيه بنسبة ارتفاع 15.2%، فيما قفز المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 1.5%.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، تفاصيل عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك أبوظبي الأول الإماراتي للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس.

وقالت الهيئة، إنها تلقت خطاباً اليوم من بنك أبوظبي الأول بشأن الإفصاح عن نيته تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، بسعر مبدئي 19 جنيهاً للسهم الواحد، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وأوضحت أن الشركة ستقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد، على أن يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء هذا الفحص واستيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية في مصر والإمارات.