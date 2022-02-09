ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور
ارتفعت أسعار الطماطم والخيار الصوب بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.
بينما تراجعت أسعار كيلو الكوسة، والباذنجان البلدي، واليوسفي بين 50 قرشا وجنيه، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة الأخرى، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.
البطاطس بين 3.25 جنيه و5 جنيهات.
البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 12 و20 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 5.5 و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه.
الملوخية بين 7 و10 جنيهات.
الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.
البسلة بين 4 و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.
اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 6 جنيهات و12 جنيها.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الخبر التالى:البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
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