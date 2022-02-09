ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والخيار الصوب بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجعت أسعار كيلو الكوسة، والباذنجان البلدي، واليوسفي بين 50 قرشا وجنيه، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة الأخرى، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.