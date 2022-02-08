الحكومة تبحث استعدادات المشاركة بمنتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي في يونيو



عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعاً موسعاً للتحضير للمشاركة المصرية كضيف شرف الدورة الـ25 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي سيعقد بروسيا خلال شهر يونيو المقبل، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

وشارك في فعاليات الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



كما شارك في الاجتماع المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير المؤسسي، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، إلى جانب مشاركة المستشار تجاري ياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري المصري بروسيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن اللقاء استهدف التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بشأن التنظيم وإعداد المحتوى الخاص بالجناح المصري بالمنتدى، مشيرةً إلى أنه من المستهدف أن يعكس الجناح المصرى والمقام على مساحة 406 أمتار مربعة الإنجازات الاقتصادية الحالية للدولة المصرية وتطلعها نحو المستقبل، إلى جانب إبراز الهوية التاريخية لمصر.

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء كلف وزارة التجارة بالإشراف على إنشاء وتجهيز الجناح المصري بالمنتدى نظراً لنجاحها في تنظيم الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي والذي يحظى باهتمام عالمي كبير من مختلف رواد الإكسبو.

وذكرت الوزيرة أن الجناح سيتشرف بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي الرئيس فلاديمين بوتين، وما يعطي زخماً كبيراً للجناح المصري.

وأكد وزير السياحة والآثار أهمية هذا الحدث في الترويج لمصر كأحد أهم المقاصد السياحية والأثرية في العالم خاصة وأن روسيا تمثل أحد أهم الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأشار إلى أهمية أن يعكس الجناح الهوية المصرية الفريدة والتي تميز مصر بين سائر دول العالم سواء من خلال تصميم الجناح أو المحتوى الذي سيتم عرضه خلال فعاليات المنتدى.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الحدث لتشجيع الاستثمار بين مصر وروسيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الاستثمار في الصحة لتكون إضافة لتاريخ التعاون المثمر بين مصر وروسيا في مجال البحث العلمي والذي شهد مؤخرا اتفاقات من بينها: بروتوكول تعاون مع المعهد المتحد في روسيا بمجال الطاقة النووية، والتعاون المشترك بين وكالتي الفضاء المصرية والروسية.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من هذا الحدث الذي يشهد زخما كبيرا ومشاركة واسعة من المستثمرين، إلى جانب التواجد الإعلامي المكثف والتعريف بالنهضة الاقتصادية التي قامت بها مصر في مختلف المجالات؛ من خلال برنامج مصري للمشاركة في الأحداث الجانبية التي يتم تنفيذها على هامش المنتدى في المجالات التي تخدم جهود التطوير والتنمية التي قامت بها مصر مؤخرا.

وأوضح من بين هذه الجهود التي قامت بها مصر تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال دعم التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والاهتمام بالتعليم التكنولوجي، وجهود تحويل الجامعات المصرية لجامعات ذكية، وتطبيق التحول الرقمي.

وقال مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية إن المشاركة المصرية هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ مشاركاتها بفعاليات منتدى سان بطرسبرج، والتي ستتضمن زيارة رئاسية ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين، بالإضافة إلى عقد مائدة مستديرة لرجال الأعمال، فضلاً عن تنظيم فعاليات خارج المنتدى للترويج لمصر بدولة روسيا.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أهمية أن ترتكز المشاركة المصرية بالمنتدى على المجالات ذات الاهتمام الأكبر بين البلدين وبصفة خاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والسياحة والمنطقة الروسية الصناعية في مصر.

وذكر رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنتدى يمثل نافذة هامة للتواصل مع الشركات الروسية وجذبهم للاستثمار في مصر وبصفة خاصة في المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها في منطقة العين السخنة، مؤكدا أن هناك تنسيقاً كبيراً مع الجانب الروسي لبدء تفعيل المنطقة خلال المرحلة القريبة المقبلة.