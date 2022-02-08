بيتكوين تواصل الارتفاع وتتجاوز 45 ألف دولار خلال تعاملات اليوم



كتب- مصطفى عيد:

واصلت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعاتها التي بدأتها في الأسبوع الأخحير متجاوزة مستوى 45 ألف دولار من جديد وذلك بعد تراجع كبير وصل بها الشهر الماضي إلى تحت مستوى 35 ألف دولار.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، ارتفع سعر عملة بيتكوين بنسبة 2.69% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتصل إلى 43850 دولارا في الثانية و10 دقائق اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت العملة سجلت أعلى مستوى لها في نحو أسبوعين خلا وقت مبكر من تعاملات اليوم عند 45294 دولارا قبل أن تتراجع قليلا خلال الساعات الأخيرة، بحسب بيانات المنصة.

وبدأت العملة الصعود بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية لتتجاوز مستوى 40 ألف دولار، وذلك مع تعافي الرغبة في المخاطرة والارتفاع في أسواق الأسهم.

وقالت وكالة رويترز، وقتها، إن هذا الارتفاع يأتي بعد أسابيع من الاضطراب، جنبًا إلى جنب مع أسهم التكنولوجيا والنمو، بسبب المخاوف من رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع للحد من ارتفاع التضخم.

وأضافت أن ذلك جاء جنبًا إلى جنب مع ارتفاع في الأسهم الأمريكية، حيث أنهى مؤشر ناسداك الأسبوع الماضي بمكاسب على الرغم من التقلب الشديد من أرباح الشركات، بما في ذلك النمو القوي لأمازون والنتائج المخيبة للآمال للشركة المالكة لفيسبوك "ميتا".

ووصلت بذلك القيمة السوقية لعملة بيتكوين اليوم إلى نحو 832 مليار دولار، وذلك بعد ارتفاع سعر العملة بنسبة 13.93% خلال تعاملات آخر 7 أيام.

وارتفعت كذلك عملة إيثيريوم بنسبة 12% خلال تعاملات آخر 7 أيام ليصل سعرها إلى 3096.6 دولار، والقيمة السوقية إلى 370.8 مليار دولار.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 9381 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.