"سُكنة" لخدمات الجنازات تحصل على تمويل مليون دولار من صناديق إقليمية ودولية

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة سُكنة، التي تقدم خدمات الجنازات وتسهيل إجراءات الدفن، إنها حصلت على جولة تمويلية تأسيسية بقيمة مليون دولار بمشاركة صناديق إقليمية ودولية.

وحسب بيان الشركة، اليوم الثلاثاء فإن قائمة المُستثمرين خلال هذه الجولة ضمت كلاً من Mentors Fund ومقرها وادي السيليكون، إلى جانب SBX Capital و Ace & Company و Kabnoury Ventures، بالإضافة إلى مجموعة من أهم المستثمرين الملائكيين الاستراتيجيين مثل أنسي ساويرس (المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة HOF Capital ومقرها نيويورك)، والمستثمر السعودي الدكتور خالد المطبقاني، وأحمد صادق السويدي وفاروق قادوس من شركة ElSweedy Family Capital

كما ضمت قائمة المستثمرين هشام حلبوني (شريك في شركة Mansour Capital ومقرها لندن)، ومو البيباني (المؤسس والشريك العام في Page One Ventures)، ويسري حلمي (المؤسس والمدير العام لشركة ITWorx، والرئيس التنفيذي لشركة Si-Ware)، ومصطفى أمين (شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Breadfast)، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين القادمين من عمالقة التكنولوجيا Google وFacebook وTwitter، وغيرهم من المستثمرين البارزين.

وقال أنسي ساويرس، في البيان إن لفترة طويلة كانت خدمات الجنازات في مصر غير منظمة ومشتتة إلى حد كبير، ونعتقد أن سُكنة لديها جميع المقومات لتغيير هذا المجال بشكل جذري ونحن متحمسون لدعمهم وهم يوسعون طموحاتهم.

وبحسب أحمد جاب الله، المؤسس والرئيس التنفيذي لSOKNA، فإن بمساعدة جولة التمويل الجديدة ومجموعة الشركاء الذين انضموا إلينا مؤخرًا، نستعد للتوسع في كل محافظات مصر وتقديم الدعم لمزيد من العائلات خلال الأوقات الصعبة التي يفقدون فيها أحبائهم.

وقال البيان إنه منذ انطلاق سُكنة في أواخر العام 2020، حققت مستوىً سريعاً من التوسع حيث نمت بمعدل ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي.

وتمتلك سُكنة الآن شراكات تشغيلية مع 20 مستشفى وشركة في القاهرة الكبرى، ونجحت في عقد شراكات مع أكثر من 70 متعهد خدمة، ونظمت أكثر من 2500 جنازة. بحسب البيان فإن حجم موظفي الشركة نما حيث تضم اليوم أكثر من 50 موظفًا يعملون بدوام كامل ويقدمون مجموعة كاملة من خدمات الجنازات بشكل احترافي من البداية إلى النهاية.

وتشمل خدمات سُكنة تقديم المساعدة في استخراج تصاريح الدفن والشهادات والأوراق الضرورية وتجهيز الجثمان وإعداد المقبرة ونقل الجثمان وترتيب حجوزات قاعات العزاء إلى جانب نشر النعي وترتيبات الصدقة الجارية والهدايا التذكارية، إلى جانب تقديم كافة أشكال الدعم المعنوي لذوي الفقيد.

وأطلقت سُكنة نظامًا تعاونيًا يضم مكاتب خدمات تحت الطلب، مما يسمح لممارسي هذه الوظيفة بالحصول على مزيد من التدريب المناسب، وكذلك المزيد من فرص العمل، وتقديم تحفيز أكبر لهم عبر العمل مع فريق يمتلك رؤية وهدف واضحين.

وقالت الشركة إنها تطمح لزيادة عدد فريق عملها وكذلك حجم خدماتها ومنتجاتها من خلال تعزيز التكنولوجيا التي تعتمد عليها بما يُمكنها من النمو بشكل أكبر، والتوسع في المزيد من مدن مصر خلال المستقبل القريب جدًا.