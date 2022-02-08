التصديري للملابس يعد مذكرة لوزيرة التجارة لصرف دعم برنامج الصادرات دون خصم

كتبت- شيرين صلاح:

قالت ماري لويس رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لمصراوي، إن المجلس يعد مذكرة لرفعها لوزارة التجارة والصناعة للمطالبة بصرف الدعم النقدي للمصدرين ببرنامج المساندة التصديرية الجديد دون نسبة خصم.

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في اجتماع مشترك الأسبوع الماضي، بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لدعم مشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو من عام 2021، وبنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلاً من النسبة المطبقة حاليًا حتى مشحونات 30 يونيو 2021، وقدرها 15%.

ووفقا لبيان من وزارة المالية، اتفق الوزيران على أن كل القطاعات التصديرية متاح لها الاستفادة من هذه المبادرة شريطة استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأضافت لويس، أن نسب المساندة التصديرية بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات ارتفعت عن البرنامج السابق، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يصرف الدعم النقدي بالكامل للمصدرين دون أي نسب خصم.

وأشارت رئيس المجلس التصديري إلى أن المجلس يطالب رئاسة الوزراء بالتدخل لحل قرار صرف الدعم النقدي للمصدرين من برنامج دعم الصادرات دون وجود نسب خصم، لمساعدة المصدرين على الاستمرار في زيادة حجم صادرات العام الجاري.

وقفزت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 40.3% خلال 2021 مقارنة بعام 2020، لتحقيق أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقال بيان من المجلس التصديري للملابس الجاهزة اليوم السبت إن الصادرات سجلت 2.049 مليار دولار في العام الماضي مقابل 1.457 مليار دولار في 2020، لتحقق زيادة تاريخية لم يسبق أن تحققت في أي وقت سبق.