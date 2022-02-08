القابضة للبتروكيماويات تخطط لاستثمار 1.3 مليار جنيه العام المالي المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إن الشركة أدرجت في موازنتها للعام المالي المقبل 1.3 مليار جنيه للاستثمارات طويلة الأجل والمشروعات تحت التنفيذ، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال استعراض هلال المؤشرات العامة للموازنة التخطيطية لعام 2022-2023، والموقف التنفيذي للمشروعات القائمة والمشروعات تحت التنفيذ والمخطط إقامتها ضمن أعمال الجمعية العامة للشركة لاعتماد الموازنة التخطيطية برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ودعا وزير البترول، خلال الجمعية، القطاع الخاص لزيادة مشاركته في الفرص الاستثمارية التي توفرها صناعة البتروكيماويات وما تحققه من قيمة مضافة، حيث شهدت صناعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة التي استفادت بقوة من توافر الغاز الطبيعي المدخل الرئيسي لتلك الصناعات تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن ذلك انعكس إيجاباً على ارتفاع صادرات هذا القطاع خلال عام 2021 إلى حوالي 6.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 45% على العام السابق وجعلها من أهم عوامل الطفرة التي حققها إجمالي صادرات مصر خلال العام.

وأكد الملا أن الوزارة تولي كامل الدعم لصناعة البتروكيماويات التي تتزايد طموحاتها واستثماراتها عاماً بعد عام، وتشهد تطوراً في الخطة والأداء في ظل تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات حتى عام 2030، والدعم الذي تلقاه مشروعاتها من اللجنة العليا للمشروعات البترولية برئاسة الوزير والتي تمنحها الأولوية في التنفيذ والمتابعة باعتبارها صناعة القيمة المضافة.

وأوضح أنه تم تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات لتتوافق مع التطورات التي تشهدها مصر وكذلك التطورات في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أهمية الفرص الاستثمارية التي تتيحها صناعة البتروكيماويات بمشروعات قوية تفتح من خلالها الدولة آفاقاً أكبر للقطاع الخاص لاقتناص الفرص، وتكوين شراكات تستفيد من السوق المحلي الكبير وظهير مصر الأفريقي والإقليمي والطلب المتزايد على منتجات صناعة البتروكيماويات.

وتعمل مصر على تنفيذ عدد من مشروعات القيمة المضافة منها مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجمع العلمين، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية، ومشروع مجمع وادي السيلكون، وغيرها من المشروعات المهمة التي يحتاجها السوق المحلي والتصدير والتي يتم الإسراع بتنفيذها لتدخل على خريطة الإنتاج في التوقيتات الزمنية المحددة لها، وفقا للوزير.

وشهدت أعمال الجمعية دعوة الملا للحضور للوقوف دقيقة حداداً وفاءً للدكتور شريف إسماعيل أحد أوائل رؤساء الشركة القابضة للبتروكيماويات.

وحضر الجمعية التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وهشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، وهشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

كما حضر الجمعية هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصري، وأشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة، وممثلو وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة.