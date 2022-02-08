الحكومة تبحث حلا للإفراج عن شحنات برتقال مصرية إلى روسيا

كتبت - شيماء حفظي:

بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، آخر التطورات والمستجدات الخاصة بقرار الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك بإيقاف شحنات برتقال مصرية موجهة للسوق الروسي.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية متمثلة في المكتب التجاري المصري بالعاصمة الروسية موسكو والحجر الزراعي المصري تجري حالياً اتصالات مكثفة مع الجانب الروسي لحل المشكلة.

وأضافت جامع، أن الحكومة المصرية حريصة على تصدير منتجات مطابقة للمواصفات العالمية ومعتمدة بالجهات الروسية المعنية خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير البرتقال بإجمالي صادرات يصل إلى حوالي 2 مليون طن سنوياً، لافتةً إلى أنه البرتقال المصري يصدر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول.

ونوهت الوزيرة إلى أن السوق الروسي يعد أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالميًا، وبلغ إجمالي الصادرات المصرية لروسيا العام الماضي نحو 489 مليون دولار مقارنة بنحو 416 مليون دولار محققة نسبة زيادة قدرها 17.5%.

وأشار جامع إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخماً اقتصادياً غير مسبوق بين القاهرة وموسكو يرتكز على الزيادة المضطردة في معدلات التبادل التجاري سنوياً ومفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي بالإضافة إلى مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وقالت الوزيرة إن وفدا حكوميا مصريا سيزور دولة روسيا الشهر الجاري للتحضير للمشاركة المصرية بمؤتمر سانبطرسبرج والذي سيعقد خلال شهر يونيو المقبل، مشيرةً إلى أن مصر ستشارك بفعاليات المنتدى بجناح متميز يعكس إنجازات الدولة المصرية وذلك باعتبارها ضيف شرف المنتدى.

وأضافت جامع أن اللقاء تناول أيضاً التحضير لعقد اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني خلال النصف الثاني من الشهر المقبل بمشاركة وزيرا التجارة في البلدين.

وأكد جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة أن روسيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية راسخة ترتكز على تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، لافتاً إلى أن الجانب الروسي يتطلع لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البلدين للمضي قدماً في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة

وقال إن السفارة الروسية بالقاهرة تتابع باهتمام بالغ تطورات وقف شحنات البرتقال المصرية بالموانئ الروسية ، لافتاً إلى أن السفارة نسقت مع السلطات الروسية المعنية إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وشارك في اللقاء إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ونيكولاي اسلانوف المستشار التجاري الروسي بالقاهرة إلى جانب المستشار تجاري هيثم عبد الغني نائب مدير إدارة شئون أوروبا بالتمثيل التجاري.