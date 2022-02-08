ارتفاع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والفاصوليا، والباذنجان البلدي، والخيار الصوب جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة الأخرى، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و5.75 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 3.25 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

الفاصوليا بين 12 و20 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و9.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.