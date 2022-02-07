خالدة للبترول تخطط لاستثمار 900 مليون دولار في العام المالي المقبل



كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس سعيد عبد المنعم، رئيس شركة خالدة للبترول، إنه من المتوقع أن يصل حجم استثمارات الشركة مبدئيا خلال العام المالي المقبل إلى 900 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأضاف عبد المنعم أنه من المخطط أن يشهد نشاط حفر الآبار التنموية والاستكشافية حفر أكثر من 100 بئر، وتحقيق متوسط إنتاج يومي 132 ألف برميل زيت خام ومتكثفات وبوتاجاز، و631 مليون قدم مكعب غاز طبيعي.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022-2023، والموازنة المعدلة للعام المالي الجاري 2021-2022.

وخلال الجمعية العامة لشركة قارون للبترول والتي عقدت لنفس الغرض، أوضح المهندس أشرف عبد الجواد رئيس الشركة أنه من المخطط إنتاج حوالي 20.5 ألف برميل يومياً خلال العام المالي 2022-2023 باستثمارات 242 مليون دولار.

وذكر أن هذه الاستثمارات تعتمد بصفة أساسية على برنامج حفر يشمل 27 بئرا استكشافيا وتنمويا، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطة إصلاح وصيانة الآبار، وكذلك إعادة إكمال الآبار لتحقيق أعلى معدلات إنتاج، والحفاظ على المعدلات المرتفعة لمتوسط عمر الآبار.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذي رأس الجمعيتين، ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ خطة عمل تلبي الطموحات فيما يتعلق بزيادة إنتاج الثروة البترولية من الخام والغاز والمتكثفات خاصة مع الارتفاع الحالي في أسعار البترول العالمية.

كما أشار إلى ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الأداء والالتزام الصارم بمعايير السلامة وحماية البيئة والتدريب المستمر للعاملين والتحول للأنظمة الرقمية التي تسهم في اتخاذ القرارات في التوقيت والزمان المناسبين.