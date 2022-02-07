تغطية الطرح العام لشركة ماكرو جروب 102 مرة

أعلنت إدارة البورصة أن الطرح العام لحصة من شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية "ماكرو كابيتال" تم تغطيته 102 مرة تقريبًا.

وأضافت أن الطرح العام لأسهم الشركة المصدرة، انتهى في الفترة المحددة لتسجيل أوامر البيع والشراء له اليوم الاثنين.

وقالت البورصة إن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بلغت عدد 1.35 مليار سهم وبالتالي تغطية الطرح العام 102 مرة تقريباً.

ويبيع مساهمو ماكرو ما يصل إلى 45.8% من الشركة مقسمة بين 95% للطرح الخاص، بينما تعرض 5% للطرح العام، بسعر 4.85 جنيه للسهم.

وتعمل شركة ماكرو جروب في إنتاج مستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل، بحسب نشرة الطرح الخاصة بالشركة.