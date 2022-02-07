ميتا تطلق موقع "عالمي الرقمي" لتثقيف المستخدمين حول السلامة عبر الإنترنت



كتب- علاء حجاج:

أطلقت شركة ميتا، المسؤولة عن شبكة فيسبوك، اليوم الاثنين، موقع "عالمي الرقمي" المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمناسبة يوم الإنترنت الأكثر أماناً، وأعلنت عن سلسلة من المبادرات والجهود المحلية لتعزيز شبكة إنترنت أكثر أماناً لجميع المستخدمين في جميع أنحاء المنطقة العربية.

وبحسب بيان من الشركة اليوم، يهدف الموقع إلى الحفاظ على سلامة المستخدمين في المنطقة، ولا سيما الشباب، على شبكة الإنترنت، ويشمل الموقع موارد ميتا لمحو الأمية الرقمية للشباب المتاحة باللغة الإنجليزية، والعربية والفرنسية.

وقالت الشركة إنه من خلال العمل بالشراكة مع خبراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوفر موقع "عالمي الرقمي" وحدات وموارد تعليمية يسهل الوصول إليها لبناء المهارات اللازمة لعالم رقمي، ومن خلال الموقع تصل ميتا إلى المتعلمين في جميع أنحاء المنطقة وتشكل المجتمع الرقمي العربي نحو الأفضل.

وأضافت أنه تم تصميم الدروس المتاحة على الموقع للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13-18 سنة، وأنه تم تصميم المنهج مع تعليمات خطوة بخطوة لمعلمي الطلاب في هذه الفئة العمرية، وتُستَمَد هذه الدروس من موارد العديد من الشركاء الخبراء ذوي الخبرة في تصميم المحتوى والمناهج الدراسية.

وذكرت الشركة أن من بين وحدات الأسس الرقمية والتفاعلات الرقمية، يمكن للمستخدمين استكشاف مجموعة واسعة من موضوعات السلامة عبر الإنترنت بما في ذلك استخدام كلمات مرور قوية والحفاظ عليها، والاتصال بشبكة WiFi آمنة، والأمن السيبراني، والبريد المزعج، بالإضافة إلى التحقق.

وقالت جويل عواد، مديرة برامج السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ميتا، إن "الحفاظ على سلامة الأشخاص على تطبيقاتنا أمر مهم بالنسبة لنا".

وتابعت: "يستخدم الأفراد منصاتنا لمشاركة قصصهم والتواصل مع الأصدقاء والعائلة، ولكن لا شيء من هذا ممكن إذا لم يشعروا بالأمان أثناء استخدامها. لهذا السبب نعمل دائما على بناء مجتمع أكثر أماناً ودعماً".

وذكرت جويل عواد: "نريد تمكين وتثقيف الناس، ولا سيما الشباب، لاتخاذ قرارات آمنة رقمياً ومنحهم المعلومات التي يحتاجونها. يوم الإنترنت الأكثر أماناً هو فرصة مهمة حقا بالنسبة لنا لتذكير مجتمعاتنا بأهمية السلامة".

وأضافت: "لهذا السبب تحديداً، نطلق موقع (عالمي الرقمي) المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا اليوم بموارد يمكن أن تساعد الناس على التنقل في عالم رقمي متزايد بأمن وأمان".

وقالت الشركة إنه في الآونة الأخيرة، أعلنت ميتا عن التوسع العالمي لبرنامج (Facebook Protect)، وهو برنامج مصمم للأشخاص الذين من المرجح أن يكونوا مستهدفين بشكل كبير من قبل قراصنة خبيثين، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمسؤولين الحكوميين.

وأضافت أن (Facebook Protect) تعد واحدة من العديد من المبادرات التي تتخذها ميتا في جهودها الرامية إلى تحسين مهارات الصحفيين ذوي المهارات الرقمية ومساعدتهم على الحفاظ على سلامتهم عبر الإنترنت من خلال إصدار عدد من الإعلانات الرئيسية.

وأوضحت الشركة أنه في ديسمبر 2021، أعلنت أيضا عن السنة الثانية من مشروع "لن أبقى صامتاً (IWNSS)" بالشراكة مع مشروع ميتا للصحفيين الذي يهدف إلى تزويد المجتمع الصحفي، وخاصة الصحفيات، بأدوات فعالة للتعبير عن أنفسهن وتوثيق التحرش والإساءة ورفع صوتهن ومحاسبة المسؤولين.

وبالإضافة إلى مشروع "لن أبقى صامتاً"، أعلنت ميتا أيضا عن مشروع "السلامة أولاً"، وهو مشروع تدريبي جديد بالشراكة مع أريج لتدريب الصحفيين على الأمن والسلامة الرقميين، وفقا للبيان.

وذكرت أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة الوعي والمعرفة والمهارات والسلامة لجميع الصحفيين في المنطقة سواء داخل غرف الأخبار و/أو العاملين لحسابهم الخاص عبر ثلاثة محاور: التدريب، والتوعية، والمهارات الفردية، إلى جانب الدعم المستمر.