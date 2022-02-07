وزير البترول: الإسراع بتوسعات ميناء الحمراء لمواكبة طفرة العلمين الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الإسراع بتنفيذ خطة إقامة التوسعات الجديدة بميناء الحمراء، أحد أهم الموانىء البترولية المصرية بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقال الملا إن ذلك يأتي بما يتواكب مع الجهود الحثيثة للدولة المصرية لتحقيق طفرة تنموية وعمرانية غير مسبوقة بمدينة العلمين الجديدة والتي تشهد تنامياً سريعاً ومتلاحقاً منذ بدء الدولة في تنميتها.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعية العامة لشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) لاعتماد موازنتها التخطيطية للعام المالي 2022-2023 حيث تتولى الشركة إدارة وتشغيل وتطوير ميناء الحمراء البترولي.

وأوضح الملا أن مشروعات التوسعات الجديدة بميناء الحمراء البترولي تسهم في خدمة الحركة التنموية بالعلمين الجديدة والظهير الصناعي لها من خلال مشروعين رئيسيين، المشروع الأول إقامة مستودعات تخزين في منطقة الميناء على مساحة 120 فدانا.



وذكر أن المشروع الثانى في المنطقة الجنوبية للعلمين الجديدة على مساحة 420 فدانا ويهدف لإقامة منطقة لتداول وتخزين المنتجات البترولية للغير بما يخدم المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يمثل مركزاً استراتيجياً لتداول وتخزين وتصدير المنتجات البترولية على غرار مشروع سوميد، بالإضافة إلى دوره في تيسير تداول المادة الخام ومنتجات البتروكيماويات من المجمع العملاق المخطط إقامته جنوب العلمين الجديدة.

وأكد أهمية التوسعات الجديدة بالميناء في تنويع النشاط وزيادة العائدات لشركة ويبكو، مشيدا بالخطوات المتخذة في تطوير البنية الأساسية والتسهيلات بميناء الحمراء البترولي في السنوات الأخيرة، ووجه الوزير بتكثيف العمل خلال الشهور القلية المقبلة في استكمال اعمال التطوير.

كما أشار الملا إلى الخطوات الجارية لإنشاء البنية الأساسية لإمداد المنطقة الغربية والعلمين الجديدة بإحتياجاتها من الوقود لخدمة التوسع التنموي والعمراني بالمنطقة والعلمين الجديدة والظهير الصناعي لها.

وقال إنه يتم التعجيل بإقامة مستودع لتداول وتخزين المنتجات البترولية من البنزين والسولار بالمنطقة بالتوازي مع الأعمال الجارية لمد خطي أنابيب لنقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى العلمين الجديدة.

وخلال أعمال الجمعية استعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة الخطوات الجارية بمشروعات التوسعات بميناء الحمراء البترولي.

وأوضح أنه يجري استكمال الإجراءات الأساسية اللازمة للبدء في مشروع إنشاء منطقة تداول وتخزين المنتجات البترولية على مساحة 420 فدانا والذي يضم مستودعات تخزين للسولار والبنزين عالي الأوكتين ووقود النفاثات والتسهيلات والمرافق الداعمة لها وكذلك مناطق تجارية ولوجستية ويعمل على خدمة مجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه.

وأضاف مسعود أن المشروع الآخر المقام على مساحة 120 فدانا في إطار التوسعات المستقبلية لمنطقة ميناء الحمراء من خلال إنشاء مستودعي التخزين التاسع والعاشر، ويجري حاليا إعداد الدراسات الهندسية الأساسية للمشروع من خلال شركة بتروجت المقاول العام للمشروع.

كما استعرض مسعود موقف تطوير التسهيلات بميناء الحمراء البترولي وتضم مستودع التخزين الثامن الجاري إنشاؤه والانتهاء من مشروع منظومة التحكم الآلي بالميناء، فضلا عن قرب إتمام المراحل النهائية من مشروع توسعات منظومة مكافحة الحريق في إطار تحديث منظومة السلامة والأمن الصناعي، علاوة على مشروع إنشاء محطة مضخات جديدة بالميناء.

اعتماد الموازنة التخطيطية لشركة بدر للبترول

كما تم خلال الجمعية العامة اعتماد الموازنة التخطيطية لشركة بدر للبترول للعام المالى 2022-2023 والتي يتم إدارتها من خلال شركة ويبكو.

ووجه الملا بالاستمرار في العمل على زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والاحتياطيات خاصة أن حقل "بدر-1" بالصحراء الغربية أصبح مملوكاً بالكامل للدولة.

وأوضح إبراهيم مسعود لأن الخطة الطموحة لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام تستهدف إنتاجاً يومياً بواقع 6 آلاف برميل بزيادة 120% وذلك من خلال حفر 5 آبار استكشافية وتنموية وإعادة إكمال 6 آبار بتكلفة كلية 28 مليون دولار.