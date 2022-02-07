"الأجهزة الكهربائية": تعاون مشترك بين مصانع محلية لتصنيع مستلزمات الإنتاج

10:42 ص الإثنين 07 فبراير 2022
"الأجهزة الكهربائية": تعاون مشترك بين مصانع محلية لتصنيع مستلزمات الإنتاج

حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية

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كتبت- شيرين صلاح:

قال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن هناك شراكات بين مصانع مصرية كبرى تتم خلال الفترة الحالية لتصنيع مكونات بمصر بدلا من الاستيراد من الخارج.

وأضاف مبروك، أن الهدف من الشركات بين المصانع هو تعميق المنتج المحلي وتقليل الواردات، مشيرا إلى أن الشركات بين المصانع التي تستورد هذه المستلزمات.

وأوضح مبروك أنه على سبيل المثال أن المصانع التي تستورد "كومبروسور" الثلاجات من الخارج ستعمل على تصنيعها الفترة المقبلة.

وتستورد مصر نسبة تتخطى 90% من مستلزمات الإنتاج من الخارج، لتستخدمها بعد ذلك في تصنيع الأجهزة، والنسبة المتبقية تستوردها منتجات تامة الصنع من عده دول مختلفة.

شعبة الأجهزة الكهربائية اتحاد الصناعات تعميق الصناعة المحلية

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