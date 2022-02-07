ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الطماطم، والبصل والكوسة والفلفل الحامي البلدي بين 25 و75 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار كيلو الفاصوليا والباذنجان البلدي، والملوخية اليوم، بين 50 قرشا وجنيه، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 3.25 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 75 قرشا.

الكوسة بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 12 و19جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و8.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.