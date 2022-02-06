"الصناعات الهندسية" تعد مذكرة لوزارة التجارة لوقف تصدير النحاس إلا في حالة واحدة

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تعد مذكرة لوزيرة الصناعة والتجارة لوقف تصدير النحاس بكافة أشكاله، نظرا لقلة المعروض منه بالسوق المحلي وارتفاع سعره بشكل كبير.

وارتفع سعر طن النحاس عالميًا بنسبة تتجاوز 50% منذ يونيو 2021 حتى الآن، وفقا لبيان غرفة الصناعات الهندسية اليوم الأحد.

وأضاف مبروك، أنه يمكن تصدير النحاس في حالة واحدة، وهي أن يكون تام الصنع، وأن تكون هناك لجنة من الهيئة العامة للصادرات والواردات بمشاركة الغرفة وتفحص المنتج وتعلن أنه تام الصنع ويصرح بتصديره.

وأضاف مبروك، لمصراوي، أن هناك بعض المصانع كانت تتحايل وتصنع النحاس في أشكال مختلفة على سبيل المثال أعمدة وتصديرها للخارج.

وذكر مبروك، أن الغرفة خاطبت الوزارة سابقًا لرفع رسم الصادر على تصدير النحاس إلى 28 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف للطن، ولكن لم يمنع ذلك عمليات التصدير، لذا نطالب بمنع تصدير النحاس بكافة أشكاله.

وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في يناير الماضي، قرارا بزيادة رسم الصادر على فضلات وخردة النحاس والنحاس نصف خام ، والنحاس المترسب بنحو 8 آلاف جنيها ليسجل 28 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 20 ألف جنيه فى السابق.