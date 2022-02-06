خسائر بالجملة.. ماذا حدث لثروات أغنياء العالم منذ بداية 2022؟ (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

شهد صافي مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، حيث انخفضت بنسبة 7.5% مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2021، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

وبحسب بيانات الشبكة، انخفض مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 112.48 مليار دولار لتصل إلى تريليون و380.4 مليار دولار.

وانخفضت ثروات 9 من أغنى 10 أشخاص في العالم بينما كان الناجي الوحيد من الخسارة هو وارن بافيت الذي ارتفع من المركز التاسع إلى السابع.

وكان الأكثر خسارة هو مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي تراجع من المركز السادس إلى العاشر بعد أن تلقى ضربة قوية على إثر انخفاض سهم الشركة في إحدى جلسات الأسبوع الماضي بأكثر من 26% لتفقد الشركة نحو 220 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن تراجع عدد المستخدمين اليوميين لفيسبوك إلى جانب التوقعات بنمو أضعف من المتوقع في إيرادات الربع الثاني.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم منذ عام 2022، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.