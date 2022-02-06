مواد البناء: زيادة في سعر طن الأسمنت.. واستقرار الحديد في فبراير

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحديد شهدت استقرارا عند نفس مستويات الشهر الماضي، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت بين 50 جنيهًا و100 جنيه، مع بداية شهر فبراير الجاري.

وأضاف الزيني، أن متوسط سعر طن الحديد في السوق المحلي تسليم أرض المصنع حاليا يتراوح بين 13700 جنيه و14 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 14200 و15200 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وذكر الزيني، أن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعًا بين 50 جنيهًا و100 جنيه للطن مع بداية الشهر الجاري، بسبب تراجع المعروض في السوق.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن متوسط سعر طن الأسمنت يتراوح بين 900 و1100 جنيه تسليم أرض المصنع، ويتراوح متوسط سعر الطن للمستهلك في الأسواق بعد الزيادة بين 1100 و1300 جنيه، باختلاف الشركة.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر من 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأعلن جهاز حماية المنافسة قرارا خلال يوليو الماضي بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.