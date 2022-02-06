وزارة البترول تعقد أول اجتماع لها بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية

وزير البترول خلال أول اجتماع للوزارة في العاصمة ال



كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أول اجتماع لشركات تموين وخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي كوقود بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، تناول الاجتماع ما تحقق في برنامج الوزارة لتعظيم الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتي تقدم خدمة حضارية ومميزة للمواطنين.

وقال الملا إن عقد الاجتماع الأول بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتقال التدريجي للعاصمة التي تعكس الشكل الحضاري للجمهورية الجديدة لتبني دولة متكاملة تتميز بالحداثة والتطور والتحول الرقمي في كافة قطاعاتها على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لرؤية التنمية المستدامة "مصر 2030 ".

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المحطات الجديدة المتبقى تنفيذها ضمن خطة 1000 محطة والإسراع بتنفيذها، وأوضح الملا أن خطة الانتشار حققت حتى الآن حوالي 600 محطة منها، وأنه يجري الانتهاء من حوالي 250 محطة حالياً، بالإضافة إلى 150 يجري استكمال تصريحاتها.

وفي هذا الصدد أكد الملا أهمية التنسيق مع المحافظين وشركات توصيل المرافق لتلك المحطات سواء الكهرباء أو الغاز لسرعة وضعها على الخدمة أمام الجمهور.

ووجه الوزير بالإسراع في الانتهاء من إنشاء مراكز تحويل السيارات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز والتي زادت أعداد المستفيدين بها لتصل إلى 500 ألف سيارة حتى الآن.

واطلع الوزير على أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار المهندس وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر، إلى قيامها بتوصيل الغاز الطبيعي لمعظم المناطق بالعاصمة الإدارية.

وأوضح جويد أن نطاق الأعمال يشمل إنشاء محطة تخفيض الضغط والقياس وإضافة الرائحة الرئيسية، وغرف تخفيض الضغط الفرعية وعددها 40 غرفة، وشبكات الصلب بأطوال 130 كيلومترا، وكذلك شبكات الضغط المتوسط وشبكات البولي إيثيلين منخفض الضغط بأطوال وصلت حتى الآن إلى 550 كيلومترا.

وذكر أن نطاق الأعمال يتضمن أيضا التركيبات الخارجية للمباني والوحدات السكنية، والحي الدبلوماسي، ومنطقة المستثمرين، ومنطقة "GOV2"، والأبراج الصينية، والمنطقة الرئاسية، فيما تقوم الشركة الحديثة للغاز الطبيعي بتوصيل الشبكة الداخلية إلى الحي الحكومي.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود، ومساعده لنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود المهندس سيد حسين.

كما حضر الاجتماع هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجي معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، والمهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس.