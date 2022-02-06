"التصديري للأدوية": 28 شركة مصرية تشارك في معرض Med Expo Africa بتنزانيا

كتبت- شيرين صلاح:

ينظم المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية بالتعاون مع " اكسبو كونسلتنانت العالمية" المشاركة المصرية في معرض Med Expo Africa، وهو أقدم وأكبر معرض متخصص في المستلزمات الطبية والأدوية ومستلزمات المعامل في تنزانيا.

وبحسب بيان المجلس التصديري للصناعات الطبية، سيقام المعرض خلال الفترة بين 17 و19 فبراير الجاري في دار السلام - تنزانيا.

ومن المقرر أن يشارك 28 شركة في المعرض بجناح مصري متميز، حيث يعتبر المعرض فرصة مثالية للتواجد بسوق شرق أفريقيا، لكونه أول وأقدم معرض متخصص في مجال الرعاية الصحية والأدوية والمعامل في تنزانيا والذى يضم 6 دول (بوروندي – كينيا – رواندا – تنزانيا – أوغندا – جنوب السودان).

وزار المعرض بالدورة الماضة أكثر من 3500 زائر، وبمشاركة أكثر من100 شركة من 20 دولة مختلفة (بلجيكا – الصين فنلندا – ألمانيا – الهند – فرنسا – إيطاليا – مصر – كينيا – كوريا – الكويت – ماليزيا – سنغافورة – جنوب أفريقيا – أسبانيا – تايلاند – تركيا – الإمارات – بريطانيا)، وفقا لبيان المجلس.

وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، إن المجلس يركز على الأسواق الأفريقية في إطار دعم اتجاه الدولة لهذه الأسوق، مشيراً إلى أن نسبة الدعم المقدمة تصل الي 80% من قيمه المشاركة بالمعرض ضمن البرنامج الجديد لدعم الصادرات.

وأوضح، أن الفترة المقبلة تشهد توسع في الاشتراك بالمعارض الدولية ذات الجدوى الاقتصادية والتجارية على الصادرات المصرية بقطاع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية.